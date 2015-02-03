У Держдумі РФ надумали виставити Німеччині рахунок в 4 трлн євро за напад на СРСР

08:02, 03 лютого 2015
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Депутати Держдуми запропонували вимагати від Німеччини відшкодування збитків за напад на СРСР.

REUTERS

Оцінкою суми, яку планують висунути в якості зобов'язань по репараціях, займеться спеціально створена робоча група, повідомляє Lenta.ru з посиланням на газету «Известия».

«Фактично Німеччина не заплатила СРСР ніяких репарацій за руйнування і звірства за час Великої Вітчизняної війни. З НДР після війни було укладено угоду про припинення стягування репарацій, з ФРН і тим більш об'єднаною Німеччиною таких угод укладено не було, а значить, питання відкрите», - заявив депутат Держдуми від ЛДПР Михайло Дегтярьов.

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Він нагадав, що Німеччина відшкодувала шкоду навіть тим країнам, які не брали участь у Другій світовій війні. Так, за його словами, Ізраїль в рамках «відшкодування націонал-соціалістичних несправедливостей» отримав понад 60 мільярдів євро. «Виходить, Німеччина виплатила компенсації шести мільйонам жертв голокосту, але при цьому проігнорувала 27 мільйонів убитих радянських людей. Думаю, що підсумкова сума репарацій в поточних цінах повинна бути не менше трьох-чотирьох трильйонів євро, що Німеччина повинна заплатити правонаступниці СРСР - Росії», - сказав Дегтярьов.

В кінці січня про намір пред'явити репараційні претензії до Німеччини заявив новий прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас. За деякими оцінками, сума компенсацій становить близько від 11 до 50 мільярдів євро. Німеччина, однак, уже заявила, що нічого виплачувати не має наміру.

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