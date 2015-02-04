Байден 6 лютого обговорить з лідерами ЄС питання санкцій проти Росії
20:01, 04 лютого 2015Світ
329 0
Віце-президент США Джо Байден обговорить ситуацію в Україні з лідерами Євросоюзу в п'ятницю, 6 лютого, у Брюсселі.
REUTERS
Про це представник Білого дому повідомив під час телефонної прес-конференції, передає ТАСС.
"У Брюсселі Байден обговорить ситуацію в Україні та необхідність введення санкцій щодо Росії", - сказав він.
Читайте такожОбама обіцяє посилити економічний тиск на РосіюЯк відзначили в Білому домі, під час свого європейського візиту віце-президент США також зустрінеться в Мюнхені з канцлером ФРН Ангелою Меркель і президентом України Петром Порошенком.
Як повідомляв УНІАН, 29 січня Порошенко і Байден під час телефонної розмови домовилися провести двосторонню зустріч під час Мюнхенської конференції безпеки, що відбудеться 6-8 лютого.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter