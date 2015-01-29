Байден заявив про можливість нових санкцій проти Росії
Президент України Петро Порошенко провів у середу, 28 січня, телефонну розмову з віце-президентом США Джозефом Байденом.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Співрозмовники домовилися провести двосторонню зустріч під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка пройде 6-8 лютого, і обговорили підготовку до цієї зустрічі.
Порошенко і Байден обговорили ситуацію на Донбасі та шляхи її мирного врегулювання. Байден висловив тверду підтримку діям Порошенка і заявив про можливість розширення санкцій проти Росії у разі подальшої ескалації ситуації.
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Також Порошенко обговорив з Байденом питання взаємодії між Україною та США в політичній, фінансовій та оборонній сферах.
Президент України подякував США за рішення про виділення $ 2 млрд кредитних гарантій і висловив переконання, що це дасть змогу Україні стабілізувати макроекономічну ситуацію і зняти напругу на фінансових ринках. Крім того, співрозмовники обговорили можливості подальшої технічної допомоги Україні з боку США.