Байден заявив про можливість нових санкцій проти Росії

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Співрозмовники домовилися провести двосторонню зустріч під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка пройде 6-8 лютого, і обговорили підготовку до цієї зустрічі.

Порошенко і Байден обговорили ситуацію на Донбасі та шляхи її мирного врегулювання. Байден висловив тверду підтримку діям Порошенка і заявив про можливість розширення санкцій проти Росії у разі подальшої ескалації ситуації.

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Також Порошенко обговорив з Байденом питання взаємодії між Україною та США в політичній, фінансовій та оборонній сферах.

Президент України подякував США за рішення про виділення $ 2 млрд кредитних гарантій і висловив переконання, що це дасть змогу Україні стабілізувати макроекономічну ситуацію і зняти напругу на фінансових ринках. Крім того, співрозмовники обговорили можливості подальшої технічної допомоги Україні з боку США.