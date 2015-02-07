Меркель, Олланд та Путін домовилися доопрацювати Мінські угоди

Домовленості про врегулювання конфлікту на сході України, досягнуті у вересні минулого року в Мінську, будуть доопрацьовані.

Про це домовилися канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд та російський президент Володимир Путін за результатами багатогодинних переговорів у п’ятницю, 6 лютого, у Москві, пише Deutsche Welle.

Лідери домовилися продовжити роботу над "можливим спільним планом", у якому будуть враховані пропозиції Німеччини, Франції, Росії та України.

Читайте такожПєсков: Готується можливий документ щодо імплементації мінських домовленостей

За словами речника німецького уряду Штеффена Зайберта, канцлер Німеччини та президент Франції мали конструктивний та предметний обмін думками з президентом Росії. І на основі пропозицій Меркель та Олланда тепер йтиме робота над "можливим спільним документом", який би втілював мінські домовленості.

"Роботу над цим документом буде продовжено", - сказав Зайберт.

У неділю лідери чотирьох держав повинні провести телефонну конференцію.

Речник Кремля Дмитро Песков теж охарактеризував переговори як конструктивні та змістовні. За його словами, які наводить агентство Интерфакс новий можливий спільний документ, який імплементуватиме мінські домовленості, включатиме пропозиції Петра Порошенка та Володимира Путіна, озвучені останнім на переговорах з Ангелою Меркель та Франсуа Олландом.

Дмитро Песков підтвердив плани щодо проведення у неділю, 8 лютого, телефонної конференції у "нормандському форматі".