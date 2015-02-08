Кіпр запропонує РФ розмістити на своїй території російські військові об`єкти - президент
23:02, 08 лютого 2015Світ
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Кіпр запропонує Росії розмістити на своїй території російські військові об`єкти, про це заявив президент республіки Нікос Анастасіадіс.
Кіпр запропонує РФ розмістити на своїй території російські військові об`єкти / Flickr
Як передає РІА Новости, за словами президента, документ про військову співпрацю між двома країнами буде підписано під час його візиту до Москви 25 лютого.
”Є стара (оборонна) угода, яку потрібно оновити в тому вигляді, в якому вона є. У той же час будуть надаватися деякі додаткові майданчики, як ми це робимо з іншими державами, приміром, з Францією і Німеччиною”, - цитує агентство Сіньхуа слова Анастасіадіса.
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Як очікується, військово-повітряна база, на якій передбачається розміщення російських літаків, буде розташована приблизно за 40 кілометрів від бази британських ВПС в районі Акротірі.
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