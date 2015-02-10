Бойовики ІД вбили американську заручницю - Обама
23:00, 10 лютого 2015Світ
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Президент США Барак Обама підтвердив загибель американської заручниці в Сирії і пообіцяв, що винні у загибелі американки Кайли Мюллер, яка перебувала в заручниках у бойовиків екстремістського угруповання "Ісламська держава" (ІД) в Сирії, будуть знайдені і понесуть покарання
REUTERS
Про це повідомляє ТАСС.
"Сполучені Штати знайдуть і змусять відповісти терористів, які захопили Кайлу і несуть відповідальність за її смерть", - сказав Обама.
Він також зазначив, що батьки дівчини отримали у вихідні повідомлення від терористів з ІД, яке "містить додаткову інформацію, судячи з якої Кайла вже мертва".
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Свої співчуття родичам загиблої також висловив глава Пентагону Чак Гейґел.
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