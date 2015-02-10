Бойовики ІД вбили американську заручницю - Обама

Про це повідомляє ТАСС.

"Сполучені Штати знайдуть і змусять відповісти терористів, які захопили Кайлу і несуть відповідальність за її смерть", - сказав Обама.

Він також зазначив, що батьки дівчини отримали у вихідні повідомлення від терористів з ІД, яке "містить додаткову інформацію, судячи з якої Кайла вже мертва".

Читайте такожІсламісти оприлюднили нове відео із заручниками з Японії

Свої співчуття родичам загиблої також висловив глава Пентагону Чак Гейґел.