Президент Казахстану назвав санкції ЄС і США проти Росії варварськими

Виступаючи на засіданні уряду, Назарбаєв висловив переконання, що Росії «гідно вдасться вийти з економічної кризи», повідомляє Радіо Свобода.

Назарбаєв також закликав Національний банк до «дедоларизації економіки Казахстану» і закликав жителів міняти долари на тенге.

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Президент Казахстану заявив, що різке падіння російського рубля завдало збитків казахстанським компаніям. Водночас він непрямо звинуватив Захід, заявивши, що ситуація стала результатом «зовнішніх факторів» і не має відношення до членства Казахстану у Євразійському економічному союзі.

Раніше Казахстан непрямо критикував Москву через наслідки, які її втручання в Україні мало на Казахстан і інших торгових партнерів Росії.

Раніше УНІАН також повідомляв, що Назарбаєв обговорив ситуацію на Донбасі з Меркель та Путіним.