Польська армія навесні почне набір добровольців

Про це заявив віце-прем'єр Томаш Семоняк, пише 112 з посиланням на Rzeczpospolita.

"Кілька днів тому він оголосив, що з 1 березня добровольці, які хочуть пройти військову підготовку, можуть звернутися до військкоматів", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в поточному році армія готова прийняти 5,7 тис. добровольців. Такий план створив кілька місяців тому Генеральний штаб. При цьому видання зазначає, що, за наявною інформацією, набір в армію можуть збільшити, якщо охочих виявиться більше або зміняться потреби армії.

Читайте такожРосійське телебачення показало, як легко завоювати Європу"Командування Збройних сил перевіряє можливість провести військову підготовку більшої кількості добровольців", - розповів радник міністра оборони Польщі генерал Богуслав Пацек.

Перед добровольцями поставили кілька вимог. Записатися на військову підготовку зможуть лише повнолітні громадяни Польщі без судимостей і придатні до служби в армії. Стать добровольців значення не має.