Путін не пропонував обміняти Україну на Афганістан

Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР спростував інформацію про те, що Президент Росії Володимир ПУТІН пропонував військову допомогу Росії в Афганістані в обмін на відмову НАТО від приєднання України та Грузії до Плану дій щодо членства в Альянсі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ці повідомлення абсолютно помилкові», - сказав він.

За словами дипломата, ці речі не можуть бути пов`язані, оскільки не можна порівнювати їх масштаби.

«Це котлети і мухи, які повинні бути абсолютно окремо», - наголосив він.

Посол також додав, що це питання не обговорювалося і під час недавнього візиту міністра оборони і державного секретаря США до Москви.