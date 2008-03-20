Путін не пропонував обміняти Україну на Афганістан
23:31, 20 березня 2008Світ
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Посол США вступився за російського політика
|Вільям ТЕЙЛОР
Як передає кореспондент УНІАН, про це посол повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.
«Ці повідомлення абсолютно помилкові», - сказав він.
За словами дипломата, ці речі не можуть бути пов`язані, оскільки не можна порівнювати їх масштаби.
«Це котлети і мухи, які повинні бути абсолютно окремо», - наголосив він.
Посол також додав, що це питання не обговорювалося і під час недавнього візиту міністра оборони і державного секретаря США до Москви.
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