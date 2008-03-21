Держдума може запропонувати керівництву РФ визнати Абхазію і Південну Осетію

Депутати Державної думи РФ мають намір запропонувати Президентові і уряду Росії розглянути питання про визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії.

"Депутати Державної думи, вивчивши звернення Абхазії і Південної Осетії, звертаються до Президента РФ і уряду РФ з пропозицією розглянути питання про доцільність визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії", - йдеться в проекті заяви Держдуми з питання про політику РФ відносно трьох невизнаних республік - Абхазії, Південної Осетії і Придністров`я, повідомляє ІА «Новости-Грузия».

Документ був поширений перед початком пленарного засідання, на якому депутати мають намір розглянути проект заяви. Голова комітету у справах СНД Олексій ОСТРОВСЬКИЙ також зазначив у розмові з журналістами, що вважає за необхідне розпочати процедуру визнання Абхазії і Південної Осетії.

"З урахуванням позиції більшості членів комітетів (у справах СНД) і моєї особистої хотілося б сказати, що вважаємо за необхідне розпочати процедуру визнання двох територій - Абхазії і Південної Осетії", - сказав О.ОСТРОВСЬКИЙ.

Відносно Придністров`я така пропозиція не висловлюється, оскільки парламентарії бачать перспективу врегулювання даної територіальної проблеми, зазначив він.

За словами О.ОСТРОВСЬКОГО, в проекті заяви підкреслюється, що у разі вступу Грузії в НАТО і у разі можливої агресії з боку Грузії відносно Абхазії і Південної Осетії РФ "вживе всіх необхідних заходів аж до військової участі для захисту громадян РФ". Росія матиме також право розпочати "процес прискорення суверенізації" як Абхазії, так і Південної Осетії, сказав О.ОСТРОВСЬКИЙ.

"В світлі свідомої цинічної зміни норм міжнародного права з боку деяких наших заокеанських і західноєвропейських партнерів, після визнання Косово, безумовно, жителі Абхазії, Південної Осетії і Придністров`я мають право в черговий раз поставити питання про визнання їх як незалежних держав", - сказав він.

За словами О.ОСТРОВСЬКОГО, з боку керівництва Грузії і особливо Президента Михайла СААКАШВІЛІ "ми бачимо абсолютно свідому спробу загострити максимально ситуацію в зоні прикордонних територій між Грузією і Абхазією і Грузією і Південною Осетією".

Проект заяви передбачає також збільшення соціально-економічної гуманітарної взаємодії з Абхазією, Південною Осетією і Придністров`ям. "В першу чергу ми хочемо збільшити допомогу жителям цих невизнаних республік. Ми пропонуємо відкрити російські місії на їх територіях як дипломатичного характеру, так і торгово-гуманітарного", - сказав він.