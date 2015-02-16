Радбез ООН переніс засідання щодо України - ЗМІ

01:48, 16 лютого 2015
Світ
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Засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Україні, яке планувалося провести 15 лютого, перенесли.

REUTERS

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело в ООН.

"Скоріше за все, засідання не буде (в неділю). Не виключено, що РБ ООН збереться в понеділок", - сказав співрозмовник агентства.

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Він уточнив, що в 17.00 за нью-йоркським часом РБ ООН розгляне ситуацію в Ємені. Інших засідань у порядку денному неділі не значиться.

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