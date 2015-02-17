З полону бойовиків звільнили ще одного військового
01:43, 17 лютого 2015Світ
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Українського військового Юрія Лазарьонка звільнили з полону бойовиків.
З полону боеиков звільнили ще одного військового / topwar.ru
Про це на Facebook повідомив радник заступника міністра оборони Василь Будик.
За його словами, Лазарьонка взяли в полон 28 серпня 2014 року в населеному пункті Брянка Луганської області.
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