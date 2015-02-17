З полону бойовиків звільнили ще одного військового

Про це на Facebook повідомив радник заступника міністра оборони Василь Будик.

За його словами, Лазарьонка взяли в полон 28 серпня 2014 року в населеному пункті Брянка Луганської області.

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