З полону бойовиків звільнили ще одного військового

01:43, 17 лютого 2015
Світ
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Українського військового Юрія Лазарьонка звільнили з полону бойовиків.

topwar.ru

Про це на Facebook повідомив радник заступника міністра оборони Василь Будик.

За його словами, Лазарьонка взяли в полон 28 серпня 2014 року в населеному пункті Брянка Луганської області.

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