Парламент Греції обрав нового президента країни

Парламент Греції обрав у середу 65-річного Прокописа Павлопулоса президентом країни в ході поіменного голосування. Кандидатура досвідченого правоцентристського політика з табору нині головної опозиційної партії "Нова демократія" була запропонована у вівторок прем'єр-міністром республіки Алексісом Ціпрасом на засіданні парламентської групи очолюваної ним партії Коаліція радикальних лівих сил (СІРІЗА), пише ТАСС.

Читайте такожПереговори між Грецією і кредиторами закінчилися безрезультатно

Павлопулоса підтримала СІРІЗА, партія "Незалежні греки", що входить в урядову коаліцію на правах молодшого партнера, а також сама "Нова демократія". Ці три партії спираються на 238 депутатів в 300-місцевому однопалатному парламенті країни.

Невелика центристська партія "Потами" ("Ріка") та Всегрецький соціалістичний рух (ПАСОК) висунули власну альтернативну кандидатуру професора конституційного права Нікоса Алівізатоса, але у нього практично не було шансів на обрання.