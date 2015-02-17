Країни єврозони висунули Греції ультиматум
08:22, 17 лютого 2015Світ
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Міністри фінансів країн ЄС, що належать до єврозони, дали Греції час до кінця тижня, щоб вона попросила продовжити чинну програму міжнародної фінансової допомоги, яка збігає наприкінці місяця.
REUTERS
Як заявив голова єврогрупи, міністр фінансів Нідерландів Єрун Дейссельблум, більше часу Греція не має, повідомляє Радіо Свобода.
Читайте такожВ Афінах мітингували близько 18 тисяч осіб (фоторепортаж)Натомість міністр фінансів Греції Яніс Варуфакіс на переговорах у Брюсселі заявив, що сподівається на нову домовленість за кілька днів, найпізніше до кінця тижня, але ні в якому разі не проситиме продовжити чинну програму. За його словами, має йтися про тимчасову домовленість на термін чотирьох – шести місяців, протягом яких Греція передомовлялася б про нові, менш суворі умови отримання міжнародної допомоги.
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