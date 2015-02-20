У Німеччині вперше за 70 років перевидадуть книгу Гітлера «Майн Кампф»

Це буде перша після закінчення Другої світової війни публікація книги.

Нове видання буде складатися з двох томів. Всього в книзі буде більше двох тисяч сторінок. На перших 780 сторінках будуть надруковані 27 глав написаної в 1925 році книги. Інші сторінки займуть коментарі дослідників.

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«У результаті книга буде не пропагувати, а що засуджувати нацизм», - заявив директор Інституту сучасної історії Андреас Віршинг (Andreas Wirsching), повідомляє Lenta.ru за інформацією The Local.

Влада Баварії володіє авторськими правами на «Майн Кампф». Вони закінчуються в кінці 2015 року (оскільки минуло 70 років з дня смерті автора книги), і з 2016 року надрукувати книгу зможе будь-який видавець.

Гітлер написав «Майн Кампф» («Моя боротьба»), перебуваючи у в'язниці. У книзі він виклав ідеї націонал-соціалізму.