У Німеччині вперше за 70 років перевидадуть книгу Гітлера «Майн Кампф»

15:10, 20 лютого 2015
Світ
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Дослідники Інституту сучасної історії в Мюнхені планують до 2016 року перевидати книгу фюрера Третього рейху Адольфа Гітлера «Майн Кампф» (Mein Kampf).

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Це буде перша після закінчення Другої світової війни публікація книги.

Нове видання буде складатися з двох томів. Всього в книзі буде більше двох тисяч сторінок. На перших 780 сторінках будуть надруковані 27 глав написаної в 1925 році книги. Інші сторінки займуть коментарі дослідників.

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«У результаті книга буде не пропагувати, а що засуджувати нацизм», - заявив директор Інституту сучасної історії Андреас Віршинг (Andreas Wirsching), повідомляє Lenta.ru за інформацією The Local.

Влада Баварії володіє авторськими правами на «Майн Кампф». Вони закінчуються в кінці 2015 року (оскільки минуло 70 років з дня смерті автора книги), і з 2016 року надрукувати книгу зможе будь-який видавець.

Гітлер написав «Майн Кампф» («Моя боротьба»), перебуваючи у в'язниці. У книзі він виклав ідеї націонал-соціалізму.

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