Посол Ізраїлю не знайшов в Україні проявів фашизму й антисемітизму
15:12, 12 листопада 2014Політика
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Посол Ізраїлю в Україні Елі Бєлоцерковські наголошує, що в Україні немає особливих проявів антисемітизму і фашизму.
Посол Ізраїлю не знайшов антисемітизму / embassies.gov.il
Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав журналістам перед початком конференції єврейських об'єднань України.
«Ми ретельно стежимо за тим, що відбувається в Україні, звичайно ж, і з посольством, і з єврейськими організаціями, і повинен сказати, що ми не помічаємо ніяких особливих проявів ані антисемітизму, ані фашизму, цього ми не бачимо", - сказав посол.
Читайте такожУкраїна засудила розгул неонацистських рухів у РосіїЗа словами посла, моніторинг ситуації в Україні ведеться постійно.
Антисемітизм та нацизм в Україні є головною темою російської пропаганди протягом останнього року.
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