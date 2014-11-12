Посол Ізраїлю не знайшов в Україні проявів фашизму й антисемітизму

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав журналістам перед початком конференції єврейських об'єднань України.

«Ми ретельно стежимо за тим, що відбувається в Україні, звичайно ж, і з посольством, і з єврейськими організаціями, і повинен сказати, що ми не помічаємо ніяких особливих проявів ані антисемітизму, ані фашизму, цього ми не бачимо", - сказав посол.

Читайте такожУкраїна засудила розгул неонацистських рухів у РосіїЗа словами посла, моніторинг ситуації в Україні ведеться постійно.

Антисемітизм та нацизм в Україні є головною темою російської пропаганди протягом останнього року.