Для німецьких дипломатів підготували посібник із протидії російській пропаганді - ЗМІ

Міністерство закордонних справ Німеччини підготувало для дипломатів посібник з протидії російській пропаганді під назвою "Російські твердження – наші відповіді".

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на Der Spiegel.

Згідно з повідомленням, посібник являє собою документ на вісім сторінок. На різні російські тези у ньому рекомендуються різні відповіді – чим жорсткіша теза, тим складніша відповідь.

Видання навело деякі найцікавіші твердження та рекомендовані відповіді на них.

У Києві при владі фашисти

Відповідь: в протестах на Майдані брали участь радикальні угрупування, у тому числі праві екстремісти, але вони становили лише незначну частину протестантів, яких загалом було до двох мільйонів. У перехідному уряді, який сформувався після зміни влади, вони не були представлені.

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В Україні дискримінуються етнічні росіяни, тому вони попросили Росію про захист

Відповідь: незалежні міжнародні спостерігачі, у тому числі ОБСЄ, це не підтвердили. Закон, який би обмежував використання російської мови, так і не вступив у силу, а пізніше був відкликаний.

Захід дотримується у питанні незалежності Косова і анексії Криму подвійних стандартів

Відповідь: становище Косова у 1999-2008 і Криму у 2014 незрівнянні ні у правовому, ні у політичному полі. Незалежність Косова була оголошена лише після провалу цих майже десятилітніх спроб, і аж ніяк не внаслідок потужного вторгнення ззовні.

Крим завжди був російським

Відповідь: Крим мав багату історію. В давнину там жили різні народи, а після монгольського іга до 1744 року він належав Османській імперії. Після шостої російсько-турецької війни Крим отримав незалежність, а у 1783 був анексований Росією. Після витіснення турецького населення півострів заселили росіяни, а також німці, греки, болгари та балтійці.

Після краху Російської Імперії у 1917 році Крим приєднали до радянської Росії, а у 1954 – передали Українській РСР. Наголошувати рекомендується на тому, що у 1991 році Крим залишився частиною незалежної України, а у 1994 році Росія визнала територіальну неподільність України, підписавши Будапештський меморандум.

Самовизначення народів і референдум легітимізують відділення Криму і Севастополя і їх входження в Росію

Відповідь: хоч народ і має право на самовизначення та відділення, воно обмежене поняттям того, чим є власне "народ". У будь-якому випадку, протиправне російське вторгнення зробили відділення Криму незаконним. Вони порушили заборону використання чи погрози використання сили у міждержавних стосунках і порушили суверенітет і територіальну цілісність України.

Захід після розпаду СРСР проводив систематичну політику обмеження та ослаблення Росії

Відповідь: ЄС і НАТО зацікавлені у тому, щоб Росія була сильним партнером на ґрунті дотримання спільних принципів миру в Європі. І ЄС, і НАТО робили все для таких стосунків.

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НАТО хоче прийняти Україну, що загрожує інтересам Росії

Відповідь: Україна може вільно вибирати, до якої організації приєднуватися. Наразі питання вступу до НАТО не стоїть на порядку денному, про що заявляв і президент Петро Порошенко.

НАТО користується українською кризою, щоб повернутися до свого менталітету холодної війни і знову мати ворога в образі Росії

Відповідь: НАТО – це оборонне об'єднання, покликане гарантувати безпеку і свободу своїх членів. НАТО не вважає Росію ворогом і протягом останніх 20 років вибудувало з нею тісну співпрацю.

ЄС і його партнери застосували проти Росії санкції, щоб поставити її на коліна

Відповідь: Звичайно, санкції призначені для економічного тиску на Росію, але вони не є самоціллю. Ціллю є схилити Росію до готовності пошуку політичного вирішення українського конфлікту відповідно до міжнародного права.