У Порошенка обіцяють усіма можливими способами протистояти російській пропаганді

Про це заявила уповноважений президента з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко на відкритті фотовиставки українських фотографів «Жінки: війна і мир. Донбас: війна і мир» у Копенгагені за участю міністра закордонних справ Данії Мартіна Лідегора, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Вона підкреслила, що конфлікт на сході інспірований ззовні, а терористи добре оснащені зброєю російського походження. «Маємо безліч фактів присутності регулярних частин російської армії на нашій території, фінансування терористів з боку РФ. І сьогодні ситуація погіршується й загострюється. Тому для України як ніколи важлива підтримка світу і посилення санкцій проти країни-агресора - РФ», - констатувала вона.

Уповноважений подякувала за солідарність Данії після трагедії під Волновахою. Геращенко наголосила, що Україна наполягає на необхідності повернення всіх сторін до безумовного виконання Мінських домовленостей та реалізації мирного плану президента України Порошенка «як єдиного реалістичного сценарію досягнення миру на Донбасі».

Лідегор у свою чергу підкреслив важливість спільної протидії ЄС і України російській пропаганді, яка спотворює реальність. Він вважає важливим проведення інформаційних заходів та акцій в контексті донесення правдивої об’єктивної інформації про Донбас і назвав актуальною проведення фотовиставки, яка інформує про схід з перших вуст. Він висловив підтримку українському народу і солідарність з Україною.

Читайте такожРосійська пропаганда продовжує транслюватися на окупованих територіях ДонбасуЛідегор особливо акцентував увагу на ситуації навколо Донецького аеропорту. Міністр згадав, що під час відвідування Донецька у березні 2014 року був там, і сьогодні «вражають масштаби руйнації цього об'єкту».

За даними прес-служби, на відкритті виставки були присутні тимчасовий повірений у справах України в Королівстві Данія Андрій Бірюченко, керівники дипломатичних місій країн, акредитованих в Данії, представники неурядових організацій, які готові надавати гуманітарну допомогу Україні, представники української діаспори, волонтери.