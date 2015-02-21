Путін: Росія знайде адекватну відповідь на будь-який тиск ззовні

Про це він заявив у п'ятницю, виступаючи на урочистому концерті, присвяченому 23 лютого, пише ТАСС.

"Ні у кого не повинно бути ілюзій, що можливо досягти військової переваги над Росією, чинити на неї певний тиск, на подібні авантюри у нас завжди буде адекватна відповідь", - сказав Путін.

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"Наші солдати і офіцери довели, що готові діяти рішуче, злагоджено, професійно і мужньо, виконувати найважчі нестандартні завдання, як личить загартованій боєздатній сучасній армії, яка береже свої традиції і військовий обов'язок", - заявив Путін.

Він також зазначив, що Російська армія "постійно вдосконалюється, рівняється на найсучасніші вимоги".