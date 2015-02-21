CША і Британія розглядають нові санкції проти Росії – BBC
18:37, 21 лютого 2015Світ
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США і союзники розглядають прийняття додаткових санкцій проти Росії, заявив держсекретар Джон Керрі на зустрічі з його британським колегою Філіпом Хеммондом.
REUTERS
"Ми не збираємося грати в ігри (з Росією - ред.)", - заявив Керрі і додав, що поведінка Росії в останні кілька днів була "абсолютно цинічна", передає BBC Україна.
12 лютого в Мінську було підписано угоду про перемир'я на сході України, проте обидві сторони конфлікту звинувачують одна одну в недотриманні домовленостей і продовженні бойових дій.
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