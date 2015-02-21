CША і Британія розглядають нові санкції проти Росії – BBC

"Ми не збираємося грати в ігри (з Росією - ред.)", - заявив Керрі і додав, що поведінка Росії в останні кілька днів була "абсолютно цинічна", передає BBC Україна.

12 лютого в Мінську було підписано угоду про перемир'я на сході України, проте обидві сторони конфлікту звинувачують одна одну в недотриманні домовленостей і продовженні бойових дій.

Читайте такожМаккейн вимагає від Керрі посилити санкції проти Росії - ЗМІУ п'ятницю російський президент Володимир Путін заявив, що "ні у кого не повинно бути ілюзій", ніби на Росію можливо хоч якось чинити тиск.