Влада Куби вперше визнала існування на острові тіньової економіки
Оприлюднено доповідь про ціни та інфляцію
Влада Куби вперше публічно визнала існування на острові неофіційної економіки. Національна служба статистики Куби оприлюднила доповідь, присвячену ціноутворенню та інфляції в приватному секторі кубинської економіки, який офіційно представлений на Острові свободи лише в обмеженому масштабі, передає Associated Press.
За оцінками статистичного бюро, вартість продукції і послуг приватного сектора Куби зросла на 4% в лютому 2008 р. в річному обчисленні. У доповіді бюро повідомляється, що найбільш поширеними продуктами на неофіційному ринку є рис, птиця, яйця, олія, свине сало. Статистична служба також визнала наявність на Кубі нелегальної системи обміну валют.
В офіційній економіці Куби переважне місце займає державний сектор. На початку 1990-х рр. влада дозволила в країні обмежену кількість приватних підприємств, хоча уряд як і раніше субсидує стратегічні галузі кубинської промисловості та сфери послуг. Проте "квазіринкові" відносини на Кубі активно існують у формі нелегальної торгівлі і обміну валют. Кубинські селяни продають за цінами тіньового ринку надлишки продовольчих продуктів, що утворюються після виконання державних квот, істотно поширений незаконний продаж продуктів, вкрадених зі складів держпідприємств, а також обмін кубинського песо на конвертовані валюти.