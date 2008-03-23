Влада Куби вперше визнала існування на острові тіньової економіки

Влада Куби вперше публічно визнала існування на острові неофіційної економіки. Національна служба статистики Куби оприлюднила доповідь, присвячену ціноутворенню та інфляції в приватному секторі кубинської економіки, який офіційно представлений на Острові свободи лише в обмеженому масштабі, передає Associated Press.

За оцінками статистичного бюро, вартість продукції і послуг приватного сектора Куби зросла на 4% в лютому 2008 р. в річному обчисленні. У доповіді бюро повідомляється, що найбільш поширеними продуктами на неофіційному ринку є рис, птиця, яйця, олія, свине сало. Статистична служба також визнала наявність на Кубі нелегальної системи обміну валют.

В офіційній економіці Куби переважне місце займає державний сектор. На початку 1990-х рр. влада дозволила в країні обмежену кількість приватних підприємств, хоча уряд як і раніше субсидує стратегічні галузі кубинської промисловості та сфери послуг. Проте "квазіринкові" відносини на Кубі активно існують у формі нелегальної торгівлі і обміну валют. Кубинські селяни продають за цінами тіньового ринку надлишки продовольчих продуктів, що утворюються після виконання державних квот, істотно поширений незаконний продаж продуктів, вкрадених зі складів держпідприємств, а також обмін кубинського песо на конвертовані валюти.

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