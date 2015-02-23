Франція послала флагман свого флоту на боротьбу з ІДІЛ

Про це повідомляє Дзеркало тижня з посиланням на AFP.

"Інтеграція авіаносця "Шарль де Голль" операцію... (в Іраку) починається сьогодні вранці", - сказав журналістам агентства чиновник з оточення міністра оборони Франції Жан-Ів Ле Дріана, коли той прямував на корабель, пише Business Insider.

Перші винищувачі Rafale в понеділок вранці вже вилетіли з палуби авіаносця в напрямку Іраку, повідомляє агентство.

Читайте такожВ Іраку бойовики "Ісламської держави" спалили живцем 16 осібУгруповання терористів, яке, за даними ЦРУ, налічує близько 30 тисяч бойовиків, проголосила на захоплених територіях Іраку і Сирії халіфат і прагне його розширювати. З ІДІЛ воюють урядові війська цих двох країн, міжнародна коаліція на чолі з США, а також іракські та сирійські курди.

Раніше британські ЗМІ з посиланням на антитерористичне відомство Великобританії Quilliam повідомили, що терористи ІДІЛ планують розв'язати війну на всій території Південної Європи. Американський військовий голова об'єднаного комітету штабів генерал Мартін Демпсі під час свого недавнього виступу згадав ІДІЛ серед семи головних загроз світу.