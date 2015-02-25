У Франції надійшов у продаж новий номер Charlie Hebdo (фото)

Як повідомляє газета Figaro в Парижі немає ажіотажу через вихід нового номера, тираж якого склав 2,5 млн примірників, передає "Апостроф".

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Обкладинка Charlie Hebdo виконана в червоному кольорі, на ній зображені голова французького "Національного фронту" Марін Ле Пен, Папа Римський Франциск, колишній президент Франції Нікола Саркозі і джихадист у вигляді чорної собаки, в зубах якого автомат Калашникова. Всі вони безуспішно намагаються наздогнати маленьку собачку, яка тримає номер Charlie Hebdo. Підпис унизу говорить "Це знову ми!"

Попередній випуск Charlie Hebdo вийшов у продаж 14 січня, його тираж склав 3 млн примірників, однак у зв'язку з тим, що журнал розкупили за лічені дні, тираж був збільшений до 8 млн. Після цього редакція вирішила зробити перерву в роботі.

Як повідомляв УНІАН, 7 січня в Парижі на редакцію сатиричного видання напали ісламістиі вбили 12 осіб, 8 з них - журналісти. Ще 11 осіб отримали поранення.