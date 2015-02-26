У загибелі голови Total у "Внуково" винні п'яні працівники аеропорту

Як йдеться в сюжеті ТСН.Ранок, фахівці, які займаються розслідуванням катастрофи, прийшли до висновку - водій снігоприбиральної машини, який виїхав на злітну смугу під час зльоту літака, був п'яний.

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Його керівник, також був не тверезий і втратив з поля зору водія.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня 2014 року в московському аеропорту "Внуково" розбився літак Falcon, врізавшись в снігоприбиральну машину, яка виїхала на злітну смугу, через що повітряне судно перекинулося і загорілося. На борту літака перебував голова французької нафтової компанії Total Крістоф де Маржері.