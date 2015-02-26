ЄС у березні не відмінить санкції проти Росії - Могеріні

Про це сказала високий представник ЄС з зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні в інтерв’ю The Wall Street Journal. пише Українська правда.

"Очевидно, ми можемо приймати рішення в будь-який час – на випадок хорошого розвитку подій, чи поганого. У будь-який час. Але рішення про санкції, які закінчуються в липні, може бути прийнято пізніше", - сказала Могеріні.

Лідери ЄС обговорять ситуацію в Україні на зустрічі 18-19 березня. Згодом вони також зустрінуться в червні.

Могеріні зазначила, що ЄС в найближчі тижні має зосередити всі зусилля для того, щоб досягти повної реалізації Мінських угод.

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Вона дала зрозуміти, що якщо ситуація на сході України буде погіршуватися, ЄС може швидко збільшити тиск на Росію і промосковських сепаратистів в Україні.

Могеріні додала, що не має ілюзій з приводу російського президента Володимира Путіна або перемир'я.

За її словами, що поки результати Мінську не можна вважати ні успішними, ні провальними, вони скоріше "дуже сірі".

"Я боюся, що вони будуть залишатися такими протягом деякого часу", - сказала вона.