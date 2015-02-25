Додаткові санкції проти РФ "залишаються на столі" - Туск

Президент Європейської Ради Дональд Туск знову заявляє, що ЄС буде готовий застосувати нові санкції щодо Росії в разі, якщо не будуть виконуватися Мінські домовленості.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселя, про це Туск заявив у середу в Європейському парламенті, говорячи про результати неформального саміту ЄС, який відбувся 12 лютого.

Туск зазначив, що під час саміту лідери ЄС обмінялися думками щодо ситуації в Україні з президентом Петром Порошенком та висловили підтримку зусиллям канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Франсуа Олланда щодо врегулювання кризи. "Ми дали крихкій угоді нашу обережну підтримку. Євросоюз, як і раніше, сподівається на мир з тим, щоб незалежність, суверенітет і територіальна цілісність України могли бути відновлені як можна швидше", - наголосив він.

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Разом з тим, президент ЄР зазначив, що ЄС залишається "дуже скептичним". "Мінські домовленості від 2014 року не виконуються. Дискусія серед лідерів була сфокусована на тому, як підтримати виконання нових мирних домовленостей. Якщо цього не станеться, ми не будемо вагатися ухвалити необхідні заходи", - заявив Туск.

Він наголосив, що у цьому питанні Європейський Союз залишається єдиним і "буде продовжувати цей курс". "Додаткові санкції залишаються на столі. Ми повинні бути готові до будь-якого розвитку подій, хороших чи поганих", - підкреслив Туск.

За словами президента ЄР, напередодні саміту, який пройде у березні, ЄС буде стежити за ситуацією в Україні. На березневому саміті також буде розглянутий стратегічний прогноз для східних і південних районів, додав він.