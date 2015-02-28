З Нємцовим під час вбивства була дівчина з України - ЗМІ
01:14, 28 лютого 2015Світ
3653 0
У момент вбивства В центрі Москви поряд з Борисом Нємцовим перебувала дівчина 1991 року народження
скриншот
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
"За попередніми даними, поруч з Нємцовим під час вбивства була дівчина 1991 року народження, уродженка Києва", - сказав джерело.
Опозиційний політик Борис Нємцов застрелений увечері в п'ятницю, 27 лютого, в центрі Москви. До нього під'їхав білий автомобіль, з якого було зроблено кілька пострілів. Потім машина зникла. Від отриманих поранень політик помер.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter