До посольства РФ квіти в пам'ять про Нємцова нести не правильно - російські опозіціонери

Про це УНІАН сказав екс-виконавчий директор ОДД "Солідарність" Іван Тютрін.

"У справжніх російських опозиціонерів є тільки одне знакове місце в Києві. Пропрацювавши кілька років з Борисом Юхимовичем, і будучи з ним близько знайомим, я впевнений, що і для Нємцова цим знаковим місцем був Майдан",- наголосив опозиціонер.

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Тютрін також додав, що в суботу у Вільнюсі кілька людей, які були добре знайомі з Борисом Нємцовим, зберуться на Кафедральній площі. "Ми відмовилися до посольства - підемо на Кафедральну. До посольства дивно - він убитий російською владою і туди нести квіти?", -зазначив Іван Тютрін, нині-виконавчий директор "Об'єднаного Громадянського Фронту" і соратник Гаррі Каспарова.