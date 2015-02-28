Меркель назвала вбивство Бориса Нємцова підступним

Канцлер ФРН Ангела Меркель була приголомшена вбивством відомого російського опозиціонера Бориса Нємцова. "Канцлер закликає президента Росії Володимира Путіна подбати про те, щоб це вбивство було розслідувано, а злочинці притягнуті до відповідальності", - заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт у суботу, 28 лютого у Берліні, повідомляє Німецька Хвиля.

За словами Зайберта, Меркель "приголомшена підступним вбивством" 55-річного опозиціонера, який був одним з найбільш різких критиків Путіна. "Канцлер віддає данину мужності колишнього першого віце-прем'єра РФ, який постійно публічно критикував політику уряду", - зазначив офіційний представник уряду ФРН.

Зі свого боку глава МЗС ФРН Франк-Вальтер Штайнмайер заявив, що він "вражений холоднокровним вбивством" Бориса Нємцова. "Росія втратила досвідченого політика, готового взяти відповідальність за свою країну. Він відкрито виступав у захист своїх переконань і протестував проти корупції та свавілля навіть ціною власної свободи. Вбивство Нємцова - важкий удар для всіх, хто мужньо бореться за відкриту Росію", - йдеться в заяві Штайнмайера, оприлюдненому на сайті МЗС ФРН.

Глава німецького зовнішньополітичного відомства привітав той факт, що Кремль обіцяв зробити рішучі кроки для розслідування цього злочину. "Замовники цього злочину повинні бути притягнуті до відповідальності в рамках прозорої та правової процедури", - підкреслив Штайнмайер.