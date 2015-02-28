Завтра в Москві проведуть траурний марш

Про це повідомив один з організаторів акції Леонід Волков у своєму Твіттері .

"Марш відбудеться о 15.00 від Китай-Города до мосту, на місце загибелі (Нємцова), марш узгоджений з мерією, всіх можна і потрібно туди кликати", - повідомив він.

5. Мэрия отдельно обещает организовать публичное информирование горожан о переносе марша из Марьино в центр — Leonid Volkov (@leonidvolkov) February 28, 2015

"Завтра - приходьте всі до 15.00 на Слов'янську площу",- написав Волков.

За його словами, всі, хто приїде в Мар'їно (околиця Москви) на запланований раніше анткикризовий марш "Весна", будуть повідомлені про скасування заходу.

"В Мар'їно чергуватимуть наші волонтери, які будуть переправляти тих, хто прийшов, у центр", - написав Волков.

Перед цим представники мерії заперечували можливість проведення маршу пам'яті Нємцова, посилаючись на законодавство.