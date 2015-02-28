У Петербурзі відбулася акція пам'яті Нємцова

Люди принели гвоздики, троянди, запалені свічки, портрети Бориса Нємцова, передає Радіо Свобода.

Акція тривала більше двох годин, але і після її закінчення люди з квітами все ще продовжували приходити.

На площі стояв лідер петербурзького відділення партії РПР-ПАРНАС Андрій Пивоваров з мікрофоном, і всі охочі підходили і ставали на імпровізовану трибуну - пластмасову табуретку.

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Оратори звинувачували російську владу у створенні такої атмосфери у країні, за якої зухвалі політичні вбивства можуть безкарно відбуватися прямо навпроти Кремля: "Вони хотіли зробити це вбивство символом насильства та жорстокості, нехай воно стане символом опору. Федеральні канали залякують нас, хочуть, щоб ми боялися, але ми не повинні піддаватися: як ми будемо діяти, така країна у нас і буде", - казали учасники акції.

Багато хто з тих, хто виступав звертався до журналістів федеральних каналів зі словами: "Досить брехати!".

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"Це - стихійна акція, вчора вночі ми зв'язалися з колегами і вирішили, що треба сьогодні зібратися біля Соловецького каменя, розкидали інформацію по всіх групах, у яких ми є, за всіма розсилками, - каже активістка петербурзької "Солидарности" Людмила Дубова. - Вбивство такої яскравої людини, як Борис Нємцов, нікого не залишить байдужим. Можна сидіти вдома, коли відбувається щось абстрактне і десь далеко від тебе, а тут люди зрозуміли так, що всі перебувають під загрозою, це вже не посадка на 15 діб, це справжній терор на державному рівні. Це всіх схвилювало, і всі, хто сьогодні прийшов на Троїцьку площу, говорили - ми знаємо вбивць, маючи на увазі владу".

Люди закликали всіх запросити своїх друзів і знайомих на неформальний марш, який повинен початися 1 березня від станції метро "Горьковська", і який стане почасти жалобної акції пам'яті Бориса Нємцова.

Раніше УНІАН повідомляв, що влада Москви підтвердила дозвіл на траурну акцію в пам'ять про Нємцову.