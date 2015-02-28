У Петербурзі відбулася акція пам'яті Нємцова
Акція відбулася 28 лютого на Троїцькій площі біля Соловецького каменя, куди прийшло більше 500 людей, обурених вбивством Бориса Нємцова.
Люди принели гвоздики, троянди, запалені свічки, портрети Бориса Нємцова, передає Радіо Свобода.
Акція тривала більше двох годин, але і після її закінчення люди з квітами все ще продовжували приходити.
На площі стояв лідер петербурзького відділення партії РПР-ПАРНАС Андрій Пивоваров з мікрофоном, і всі охочі підходили і ставали на імпровізовану трибуну - пластмасову табуретку.
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Оратори звинувачували російську владу у створенні такої атмосфери у країні, за якої зухвалі політичні вбивства можуть безкарно відбуватися прямо навпроти Кремля: "Вони хотіли зробити це вбивство символом насильства та жорстокості, нехай воно стане символом опору. Федеральні канали залякують нас, хочуть, щоб ми боялися, але ми не повинні піддаватися: як ми будемо діяти, така країна у нас і буде", - казали учасники акції.
Багато хто з тих, хто виступав звертався до журналістів федеральних каналів зі словами: "Досить брехати!".
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"Це - стихійна акція, вчора вночі ми зв'язалися з колегами і вирішили, що треба сьогодні зібратися біля Соловецького каменя, розкидали інформацію по всіх групах, у яких ми є, за всіма розсилками, - каже активістка петербурзької "Солидарности" Людмила Дубова. - Вбивство такої яскравої людини, як Борис Нємцов, нікого не залишить байдужим. Можна сидіти вдома, коли відбувається щось абстрактне і десь далеко від тебе, а тут люди зрозуміли так, що всі перебувають під загрозою, це вже не посадка на 15 діб, це справжній терор на державному рівні. Це всіх схвилювало, і всі, хто сьогодні прийшов на Троїцьку площу, говорили - ми знаємо вбивць, маючи на увазі владу".
Люди закликали всіх запросити своїх друзів і знайомих на неформальний марш, який повинен початися 1 березня від станції метро "Горьковська", і який стане почасти жалобної акції пам'яті Бориса Нємцова.
Раніше УНІАН повідомляв, що влада Москви підтвердила дозвіл на траурну акцію в пам'ять про Нємцову.