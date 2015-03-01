Путін висловив співчуття матері Нємцова

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

"Борис Нємцов залишив свій слід в історії Росії, в політиці і суспільному житті. Йому випало працювати на значущих посадах у важкий перехідний період для нашої країни. Він завжди прямо і чесно заявляв свою позицію, відстоював свою точку зору", - сказано в телеграмі Путіна матері Нємцова.

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Крім того президент РФ обіцяє зробити "все, щоб організатори і виконавці підступного та цинічного вбивства отримали заслужене покарання".

Раніше УНІАН повідомляв, що влада Москви підтвердила дозвіл на жалобну акцію пам’яті Нємцова.