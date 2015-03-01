Генсек ООН очікує, що вбивць Нємцова покарають

Голова всесвітньої організації висловив співчуття рідним загиблого російського політика, повідомляє Російська служба DW із посиланням на Reuters.

Звістка про вбивство російського опозиційного політика шокувала генерального секретаря ООН Пан Гі Муна.

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Він виступив у суботу, 28 лютого, із засудженням жорстокого злочину. У відповідній заяві, зокрема, сказано, що голова всесвітньої організації "очікує, що винні будуть швидко притягнуті до відповідальності".

Генсек ООН також висловив глибокі співчуття сім'ї, Нємцова, його друзям та прихильникам".

Раніше УНІАН повідомляв, що слідчі підозрюють у вбивстві Нємцова України, лібералів та ісламістів, але не Путіна.