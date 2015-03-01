Соратники Нємцова пропонують назвати вулицю в Москві на його честь - ЗМІ

Соратники вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцова запропонували назвати вулицю в Москві на його честь.

Про це повідомляє радіостанція «Говорит Москва», яка цитує політика Ірину Хакамаду.

Хакамада зазначила, що можна запропонувати кілька варіантів.

«Наприклад, повісити табличку з його ім'ям на будинок, в якому він жив, чи назвати його ім'ям вулицю, поруч з якою його вбили», - вважає Хакамада.

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Раніше стало відомо, що влада столиці погодилася розглянути питання про увічнення пам'яті Бориса Нємцова

Нагадаємо, Бориса Нємцова застрелили ввечері 27 лютого на Великому Москворецькому мосту. Його похорони пройдуть 3 березня.