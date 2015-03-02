У Москві затримали понад 50 учасників маршу пам'яті Нємцова, 40 вже відпустили
00:58, 02 березня 2015Світ
0 0
У Москві затримано більше 50 учасників ходи в пам'ять про російського опозиціонера Бориса Нємцова
REUTERS
Про це повідомив глава департаменту регіональної безпеки і протидії корупції мерії Москви Олексій Майоров, пише MIGnews.com.ua.
"Захід вклалися у визначені часові рамки. За даними правоохоронних органів, затримані понад 50 осіб", - заявив він.
Читайте такожМарш пам'яті Бориса Нємцова в Москві зібрав понад 50 тисяч учасників (фото, видео)
При цьому Майоров підкреслив, що затримані порушували громадський порядок, але в цілому марш пройшов організовано.
Як повідомляє "ОВС-Інфо", з поліцейських дільниць у Москві випущені 40 осіб, яких раніше затримали на акції в пам'ять про Нємцова.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter