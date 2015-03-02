У Москві затримали понад 50 учасників маршу пам'яті Нємцова, 40 вже відпустили

Про це повідомив глава департаменту регіональної безпеки і протидії корупції мерії Москви Олексій Майоров, пише MIGnews.com.ua.

"Захід вклалися у визначені часові рамки. За даними правоохоронних органів, затримані понад 50 осіб", - заявив він.

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При цьому Майоров підкреслив, що затримані порушували громадський порядок, але в цілому марш пройшов організовано.

Як повідомляє "ОВС-Інфо", з поліцейських дільниць у Москві випущені 40 осіб, яких раніше затримали на акції в пам'ять про Нємцова.