В офісі Нємцова в Ярославлі проводять обшук

Про це повідомляє в неділю, 1 березня, РИА Новости з посиланням на члена бюро федеральної політради партії РПР-Парнас Іллю Яшина.

Інформацію про обшук підтвердив помічник Нємцова Михайло Конєв, який знаходиться в офісі вбитого політика.

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«Мене допитали як свідка. Обшук відбувається за місцем його (Нємцова) приймальні як депутата обласної думи, все відбувається в рамках закону. Я не можу розголошувати ніякі подробиці, оскільки дав підписку про нерозголошення. Але все, що я бачу поки що, відбувається по-людськи і за законом», - сказав він.