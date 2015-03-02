В офісі Нємцова в Ярославлі проводять обшук
01:38, 02 березня 2015Світ
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В ярославському офісі опозиційного політика Бориса Нємцова, вбитого в Москві, проходить обшук.
Яшин, повідомив, що В офісі Нємцова в Ярославлі проводять обшук / © UNIAN
Про це повідомляє в неділю, 1 березня, РИА Новости з посиланням на члена бюро федеральної політради партії РПР-Парнас Іллю Яшина.
Інформацію про обшук підтвердив помічник Нємцова Михайло Конєв, який знаходиться в офісі вбитого політика.
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«Мене допитали як свідка. Обшук відбувається за місцем його (Нємцова) приймальні як депутата обласної думи, все відбувається в рамках закону. Я не можу розголошувати ніякі подробиці, оскільки дав підписку про нерозголошення. Але все, що я бачу поки що, відбувається по-людськи і за законом», - сказав він.
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