Росія збільшуватиме обсяг виробництва звичайних озброєнь
02:20, 25 березня 2008Світ
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І частку цивільної продукції
|Сергій Іванов
За словами Іванова, на засіданні Військово-промислової комісії буде розглянута стратегія розвитку підприємств, що виготовляють звичайні озброєння.
"Передбачається, що до 2010 року обсяг виробництва збільшиться в 1,3 раза, а до 2015 - в 2,2 раза", - сказав перший віце-прем`єр.
За словами Іванова, частка цивільної продукції цих виробництв повинна досягти до 2010 року 53%, до 2015 року - 59%.
Крім того, повідомив перший віце-прем`єр, на засіданні комісії буде розглянуто "перше проектування" державного оборонного замовлення на 2009 рік.
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