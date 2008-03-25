Росія збільшуватиме обсяг виробництва звичайних озброєнь

Росія до 2015 року більш ніж удвічі збільшить обсяг виробництва звичайних озброєнь, повідомив перший віце-прем`єр Сергій Іванов на нараді президента з членами уряду.

За словами Іванова, на засіданні Військово-промислової комісії буде розглянута стратегія розвитку підприємств, що виготовляють звичайні озброєння.

"Передбачається, що до 2010 року обсяг виробництва збільшиться в 1,3 раза, а до 2015 - в 2,2 раза", - сказав перший віце-прем`єр.

За словами Іванова, частка цивільної продукції цих виробництв повинна досягти до 2010 року 53%, до 2015 року - 59%.

Крім того, повідомив перший віце-прем`єр, на засіданні комісії буде розглянуто "перше проектування" державного оборонного замовлення на 2009 рік.