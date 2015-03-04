У США почався суд над бостонським терористом Царнаєвим

Нагадаємо, жертвами вибухів стали 3 людини, ще 264 людини постраждали.

У разі визнання винним Джохару Царнаєву загрожує страта, передає Бі-бі-сі. Судовий процес, імовірно, триватиме від трьох до чотирьох місяців.

За версією слідства, брати Джохар і Тамерлан Царнаєви, організували вибухи на марафоні в Бостоні 15 квітня 2013 року. Джохар згодом був затриманий, а Тамерлан убитий поліцейськими під час спроби затримання.