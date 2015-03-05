Нападник на посла США в Сеулі вимагав возз'єднання Південної та Північної Кореї (фоторепортаж)
Посол із сильною кровотечею був відправлений у госпіталь, де йому надали необхідну допомогу.
Озброєний небезпечною бритвою чоловік, який напав на посла США у Південній Кореї Марка Ліпперта у четвер, вимагав, щоб Пхеньян та Сеул об'єдналися, передає РИА Новости.
Невідомий, озброївшись небезпечною бритвою, напав на посла США в Південній Кореї Марка Ліпперта, коли дипломат прямував на ранкову зустріч у центрі Сеула. Посол із сильною кровотечею був відправлений до госпіталя, де йому надали необхідну допомогу.
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"Південна і Північна Корея мають возз'єднатися", - вигукнув нападник під час своєї атаки на посла, про це повідомляє агентство Associated Press.
Як уточнює агентство, поліція надала інформацію про нападника, ним виявився виявився 55-річний громадянин Південної Кореї на прізвище Кім, його було затримано представниками правопорядку і зараз він перебуває під вартою.