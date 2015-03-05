У Британії чотири години допитували російського пропагандиста Грехема Філліпса
11:22, 05 березня 2015Світ
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Пропагандист Грехем Філліпс, який працював на Донбасі під прикриттям журналіста, був затриманий британськими прикордонниками в лондонському аеропорті Хітроу.
Філліпса чотири години допитували британські прикордонники / ТСН
Про це він сам написав у Твіттері.
За словами Філліпса, його допитували близько 4 годин на підставі форми 7 Акту про тероризм (Terrorism Act 2000, schedule 7).
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