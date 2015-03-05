У Британії чотири години допитували російського пропагандиста Грехема Філліпса

11:22, 05 березня 2015
Світ
1239 0

Пропагандист Грехем Філліпс, який працював на Донбасі під прикриттям журналіста, був затриманий британськими прикордонниками в лондонському аеропорті Хітроу.

Філліпса чотири години допитували британські прикордонники

Про це він сам написав у Твіттері.

За словами Філліпса, його допитували близько 4 годин на підставі форми 7 Акту про тероризм (Terrorism Act 2000, schedule 7).

Читайте такожПольща скасувала акредитацію журналіста агентства «Росія сьогодні»Після допиту пропагандиста відпустили.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter