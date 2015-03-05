Росія посилила пропаганду проти Польщі - Сікорський
13:57, 05 березня 2015Світ
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Росія збільшила пропагандистську діяльність проти Польщі.
REUTERS
Про це сказав маршалок сейму Польщі Радослав Сікорський в ефірі каналу TVN24, пише Європейскька правда.
"Ми повинні стежити за словами, оскільки російська медіальна машина може на них зіграти. Безумовно, можна говорити, що Росія збільшила свою активність проти Польші у цьому плані" - сказав він.
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Крім того він відзначив активізацію російських тролів в інтернеті.
Сікорський назвав російські медіа не ЗМІ, а "пропагандистською рукою російського уряду".
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