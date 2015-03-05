Росія посилила пропаганду проти Польщі - Сікорський

13:57, 05 березня 2015
Світ
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Росія збільшила пропагандистську діяльність проти Польщі.

REUTERS

Про це сказав маршалок сейму Польщі Радослав Сікорський в ефірі каналу TVN24, пише Європейскька правда.

"Ми повинні стежити за словами, оскільки російська медіальна машина може на них зіграти. Безумовно, можна говорити, що Росія збільшила свою активність проти Польші у цьому плані" - сказав він.

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Крім того він відзначив активізацію російських тролів в інтернеті.

Сікорський назвав російські медіа не ЗМІ, а "пропагандистською рукою російського уряду".  

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