У США встановили автомат із продажу боєприпасів

Власники тиру в Рочестері (штат Пенсільванія) встановили вендінговий автомат з продажу боєприпасів. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Beaver Contain. За допомогою апарата можна купити патрони до всіх видів зброї, які стрілецький клуб надає своїм гостям. Автомат приймає як готівку, так і пластикові картки.

Ідея установки автомата належить господареві тиру Сему Пічініні (Sam Piccinini), який за сумісництвом працює патрульним і балотується в шерифи округу від Республіканської партії. «Апарат продає величезну кількість боєприпасів, починаючи від гвинтівкових патронів 22 калібру й закінчуючи патронами 45 калібру для кольта», - заявив власник клубу.

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Бізнесмен зазначив, що вирішив встановити в тирі вендінговий автомат після того, як в останні місяці кількість відвідувачів стала дуже швидко збільшуватися. За словами Пічініні, багато нових членів клубу скаржилися на те, що ніде не можуть знайти потрібних їм боєприпасів.

Президент стрілецької асоціації округу Білл Фортуна (Bill Fortuna) заявив, що установка автомата є повністю законною. За його словами, перед тим як поставити апарат в тирі, керівники клубу консультувалися з юристами.