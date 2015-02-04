У столиці Індії з'явилися селфі-автомати з прем'єром (фото)

У столиці Індії - Нью-Делі - з'явилися будки, в яких будь-який бажаючий може зробити селфі з прем'єр-міністром країни Нарендрою Моді. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Quartz.

За інформацією видання, всього в місті встановлено близько 1500 автоматів на ринках і в торгових центрах. Тих, хто хоче сфотографуватися з прем'єром, просять встати ліворуч, а праворуч на селфі накладається зображення Моді. В кожній будці знаходиться смартфон і екран, на якому можна побачити попередню фотографію. Отриманий знімок відправляється по електронній пошті або по смс.

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Так звану кампанію «селфі з Моді» приурочено до виборів у Законодавчі збори Делі, які відбудуться 7 лютого. Таким чином, як зазначає видання, правляча партія «Бхаратія Джаната парті» (БДП) хоче залучити голоси молоді.

Всього за десять днів в Індії було зроблено понад 70 тисяч селфі. Це не перший раз, коли правляча партія і особисто прем'єр-міністр залучають нові технології під час виборчої кампанії. Так Нарендра Моді під час своєї передвиборної кампанії використовував голограми для проведення зустрічей з електоратом.