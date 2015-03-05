Вчитель у Британії отримав 6 років в'язниці за план вступити до лав ІД

30-річний Джамшед Джавід визнав себе винним у двох пред'явлених йому звинуваченнях, пов'язаних з тероризмом. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Він, зокрема, допоміг виїхати до Сирії своєму молодшому братові. Рідні сховали його власний паспорт, щоб він не зміг піти за братом.

Читайте такожБойовики ІД підірвали бібліотеку в Мосулі, знищивши 10 тисяч книг

Джавід, однак, наполягав у своєму намірі і був заарештований в грудні 2013 року за кілька годин до вильоту з Британії.