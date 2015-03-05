Вчитель у Британії отримав 6 років в'язниці за план вступити до лав ІД
19:16, 05 березня 2015Світ
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Британський суд засудив до шести років тюремного ув'язнення вчителя хімії з Манчестера, який мав намір виїхати до Сирії і вступити в ряди бойовиків "Ісламської держави".
Вчителя заарештували за кілька годин до вильоту з Британії / abnews.ru
30-річний Джамшед Джавід визнав себе винним у двох пред'явлених йому звинуваченнях, пов'язаних з тероризмом. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Він, зокрема, допоміг виїхати до Сирії своєму молодшому братові. Рідні сховали його власний паспорт, щоб він не зміг піти за братом.
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Джавід, однак, наполягав у своєму намірі і був заарештований в грудні 2013 року за кілька годин до вильоту з Британії.
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