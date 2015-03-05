Бостонський терорист Царнаєв визнав провину у вибухах на марафоні

Вона планує довести присяжним, що Джохар Царнаєв, якому загрожує смертна кара, опинився під впливом свого старшого брата Тамерлана, передає Бі-бі-сі.

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Йому пред'явили понад 30 звинувачень, в тому числі у вбивстві поліцейського вже після вибухів. У залі суду були присутні постраждалі від теракту, в тому числі і ті, хто став в результаті вибухів інвалідом.

Прокурор заявив, що підірвані бомби по своєму типу схожі на ті, які часто використовують терористи з метою нанесення максимальної кількості каліцтв. Крім цього, прокурор заявив, що коли Джохар Царнаєв закладав бомби, він замишляв убивство.

Відзначимо, що в 2013 році Джохар Царнаєв не визнавав свою провину за всіма звинуваченнями, які є у справі про вибухи на Бостонському марафоні.

Нагадаємо, в квітні 2013 року 3 людини, в тому числі восьмирічний хлопчик, загинули в результаті вибуху двох вибухових пристроїв на Бостонському марафоні. Вони були зроблені зі сталевих каструль-скороварок, наповнених цвяхами і шарикопідшипниками. В результаті теракту понад 260 людей отримали поранення, багато хто з них позбулися кінцівок.