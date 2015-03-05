Бостонський терорист Царнаєв визнав провину у вибухах на марафоні
У суді Бостона, який почав розгляд справи про вибухи на Бостонському марафоні, адвокат Джохара Царнаєва заявила присяжним про визнання підзахисним своєї вини.
Вона планує довести присяжним, що Джохар Царнаєв, якому загрожує смертна кара, опинився під впливом свого старшого брата Тамерлана, передає Бі-бі-сі.
Читайте такожУ США почався суд над бостонським терористом Царнаєвим
Йому пред'явили понад 30 звинувачень, в тому числі у вбивстві поліцейського вже після вибухів. У залі суду були присутні постраждалі від теракту, в тому числі і ті, хто став в результаті вибухів інвалідом.
Прокурор заявив, що підірвані бомби по своєму типу схожі на ті, які часто використовують терористи з метою нанесення максимальної кількості каліцтв. Крім цього, прокурор заявив, що коли Джохар Царнаєв закладав бомби, він замишляв убивство.
Відзначимо, що в 2013 році Джохар Царнаєв не визнавав свою провину за всіма звинуваченнями, які є у справі про вибухи на Бостонському марафоні.
Нагадаємо, в квітні 2013 року 3 людини, в тому числі восьмирічний хлопчик, загинули в результаті вибуху двох вибухових пристроїв на Бостонському марафоні. Вони були зроблені зі сталевих каструль-скороварок, наповнених цвяхами і шарикопідшипниками. В результаті теракту понад 260 людей отримали поранення, багато хто з них позбулися кінцівок.