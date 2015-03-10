Внаслідок катастрофи вертольотів в Аргентині загинули французькі олімпійці
07:19, 10 березня 2015Світ
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У числі десяти жертв зіткнення двох вертольотів у віддаленій частині Аргентини - 8 громадян Франції і двоє аргентинців.
Вертольоти розбилися на зйомках реаліті-шоу / Twitter/LaRiojaGabriel
За даними влади провінції Ла-Ріоха, вертольоти зіткнулися в польоті під час зйомок реаліті-шоу Dropped для французького телеканалу TF1 про виживання в екстремальних умовах, передає Бі-бі-сі.
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На борту перебували учасники реаліті-шоу і знімальна група. Ніхто з них в результаті зіткнення не вижив. Серед загиблих - олімпійська чемпіонка 2012 року плавчиха Каміль Мюффа, бронзовий призер Олімпійських ігор в Пекіні боксер Алексіс Васт і яхтсменка Флоранс Арто.
Причина аварії поки невідома.
В Аргентині сталася трагедія під час зйомок французького реаліті-шоу
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