Російський літак доставив до Багдада американський зенітний комплекс

Літак Ан-124-100 "Руслан" російської авіакомпанії "Політ" доставив до Багдада американський зенітний комплекс Phalanx, призначений для перехоплення ракет, снарядів і мінометних боєприпасів противника, повідомляє Defencetalk.

Доставлена до Іраку тактична система протиракетної оборони забезпечить прикриття передової оперативної бази збройних сил США Калсу. Вперше системи такого типу були застосовані американцями 2006 року для захисту так званої "Зеленої Зони" в Багдаді.

Phalanx є автоматизованим комплексом, до складу якого входять шестиствольна зенітна артилерійська установка калібру 20 міліметрів, станція радіолокації виявлення і супроводу цілей, а також система управління вогнем, яка розраховує траєкторію польоту і розташовує цілі за пріоритетами.

Лента.ру