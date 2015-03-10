Росія заявила про вихід з Договору про звичайні збройні сили в Європі

Таким чином, оголошений Росією в 2007 році призупинення дії ДЗЗСЄ стає повним, йдеться в повідомленні російського МЗС.

Російський МЗС звинувачує в зриві переговорів НАТО.

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"Країни НАТО воліли фактично обходити положення ДЗЗСЄ за рахунок розширення альянсу, одночасно під надуманими приводами перешкоджаючи вступу в силу Угоди про адаптацію. Цей курс, що проводився, незважаючи на наші неодноразові попередження про його згубність для режиму KЗОЄ, привів до неминучого результату - припинення дії ДЗЗСЄ Російською Федерацією в 2007 році", - заявили дипломати РФ.

Однак у заяві зазначено, що "цей крок Російської Сторони не означає її відмови від подальшого діалогу про контроль над звичайними озброєннями в Європі".

РФ попросила надалі представляти її інтереси в СКГ Білорусь.

Довідка. Договір про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) був підписаний 19 листопада 1990 в Парижі повноважними представниками шістнадцяти держав-учасників НАТО (Бельгія, Великобританія, Німеччина, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США, Туреччина і Франція) і шести держав-учасниць Організації Варшавського договору (ОВД) (Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, СРСР і Чехословаччина) і набув чинності 9 листопада 1992 року.

Надалі договір зазнав багато змін через розпаду ОВД, було підписано кілька додаткових документів.

У 2007 році Росія призупинила свою участь у договорі.