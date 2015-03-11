Фінансовий директор Google подав у відставку

Фінансовий директор Google Патрік Пічетт (Patrick Pichette) подав у відставку. Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі компанії. За його словами, він вирішив піти на пенсію і проводити більше часу зі своєю родиною. Зокрема, 52-річний чоловік планує багато подорожувати зі своєю дружиною Тамар, повідомляє Lenta.ru.

Він зазначив, що безупинно працював останні 25 років, сім з них - на посаді фінансового директора Google. «Велика честь працювати в такій компанії. Я працював з кращими з кращих. Я безмежно вдячний за те, що мені дозволяли бути собою, за довіру, підтримку, а також за хороші і не дуже часи», - написав Пічетт.

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При цьому він зазначив, що залишиться на своєму посту, поки не буде затверджений новий фінансовий директор компанії. За даними Bloomberg, на це може піти близько шести місяців.

Пічетт був призначений фінансовим директором Google в серпні 2008 року. До цього він обіймав посаду фінансового директора в найбільшому стільниковому операторі Канади Bell Canada. За час його керівництва Google провела низку великих угод. Одна з них - придбання компанії Motorola Mobility в травні 2012 року. Сума угоди склала 9,8 мільярда доларів.