Google досі не отримує прибутку від YouTube

YouTube приносить більше одного мільярда користувачів щомісяця, але досі не став прибутковим бізнесом.

За 2014 рік найбільший відеохостинг отримав близько 4 млрд доларів, що на мільярд більше показників 2013 року. Але в загальній кількості обсягу виручки Google - це лише 6%, повідомляє ZN.

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Для порівняння Facebook приносить більше $ 12 млрд доходу, майже $ 3 млрд - це прибуток, все це при кількості користувачів соцмережі в минулому році в 1,3 млрд.

Зараз YouTube хоче розширити свою основну аудиторію, яка складається в основному з підлітків. Більшість користувачів YouTube сприймають сайт як відеосховище. Керівники Google ж хочуть, щоб користувачі бачили в відеохостингу канал розваги, як телебачення, яке дивляться кожен день.

Google купив YouTube в 2006 році за $ 1,65 млрд.